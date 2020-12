Inter, Vidal in dubbio per lo Shakhtar: Conte in ansia. C’è un dettaglio: “In pochi si sono accorti…”

Arturo Vidal tiene in ansia Antonio Conte. Il centrocampista cileno è in dubbio per la sfida decisiva di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma a San Siro mercoledì sera. Tuttosport rivela un dettaglio: nel momento della sostituzione, al 26′ del secondo tempo della gara con il Bologna di sabato sera, Vidal si è toccato la coscia, con tanto di smorfia.

Il quotidiano spiega che il cileno ieri si è recato ad Appiano per svolgere delle terapie e oggi verrà valutato meglio dalla staff medico. “La sua presenza rimane fondamentale per i nerazzurri, anche se Conte potrà contare su Barella, Brozovic e Gagliardini – aggiunge Tuttosport -. Anzi, con Vidal a disposizione sarà curioso capire chi sarà l’escluso, dando per scontata la titolarità sia del cileno che di Barella“.