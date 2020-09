Vidal, solo questione di tempo. Ballano 5,4 milioni col Barça: grazie a Godin più vicino all’Inter

Arturo Vidal sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Mancano dettagli, ma la trattativa non è a rischio e Conte potrà riavere il suo pupillo a centrocampo.

Come spiega La Gazzetta dello Sport “Non c’è dubbio sull’esito finale della trattativa. Cosa manca allora? Verrebbe da dire… il tempo. Perché l’agenda del club catalano è troppo piena per dedicarsi esclusivamente al dossier Vidal. E tutto sommato neppure l’Inter è impaziente in questo momento, così concentrata com’è nello sfoltimento dell’organico (ieri ad Appiano segnalata grande folla in campo). Detto che Felicevich, agente del giocatore, e la dirigenza del Barça sono in contatto quotidiano, il nodo è essenzialmente economico. E non è banale: ballano 5,4 milioni di euro, sommando i 2,4 di premi non pagati per i quali il centrocampista fece causa al Barça lo scorso inverno e i tre di differenza che lo stesso giocatore lascerebbe sul tavolo tra l’ingaggio dell’ultimo anno in Catalogna (9 milioni) e i 6 già promessi dall’Inter. Il Barça ha chiesto all’Inter di «partecipare», Marotta non cede ma prima o dopo si arriverà alla fumata bianca. Anche grazie a… Godin: fuori un ingaggio pesante, dentro un altro. Ma decisamente più funzionale al gioco di Conte”.