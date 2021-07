Vidal: “Farò vedere chi sono, sarà vero Vidal. Voglio altro scudetto. E con Inzaghi…”

Arturo scalpita per tornare in campo, dopo gli ultimi mesi della scorsa stagione persi per un problema. Il giocatore cileno ha fissato gli obiettivi individuali e di squadra: c'è molta fame.

Redazione1908

Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Inter TV prima dell'amichevole in programma ad Appiano Gentile contro il Crotone. Ecco le parole del giocatore cileno: "Vacanze? Alla grande, ho fatto una vacanza bellissima: sono molto felice e torno al massimo. Se mi sono sentito con Lautaro dopo la Copa America? Sì ho giocato la Copa America con il Cile, abbiamo perso con il Brasile. Ho parlato con Lautaro prima e dopo la finale. Credo che sia molto importante quello che ha fatto: ha vinto una coppa con l'Argentina. Era tanto che non vincevano niente. Per lui e per la sua carriera è molto importante. Ho fatto i complimenti a lui e alla squadra. Sono contento per lui".

Gli obiettivi di Vidal

"Prime impressioni in ritiro e di Inzaghi? Ho conosciuto il mister, sono tre giorni che parlo con lui. Penso che sia un allenatore importante che parla bene e fa sentire bene la squadra. Ho parlato con i compagni che mi hanno detto che sono contenti: si sta lavorando bene, si sta lavorando forte. Questo è importante perché dobbiamo fare un bel campionato e una bellissima Champions. Voglia di tornare in campo? Tantissima. L'anno scorso ho passato un anno non troppo bello, ho perso gli ultimi mesi del campionato per un problema. Quest'anno voglio essere al 100% e far sentire a tutto il mondo chi è Arturo Vidal. Abbiamo parlato con la società, abbiamo un bel rapporto. Hanno tanta fiducia in me e anche io in loro. Quest'anno deve andare meglio, deve uscire il Vidal che tutti conoscono. Voglio lavorare al massimo. Quest'anno dobbiamo puntare ad un altro scudetto e arrivare fino in fondo in Champions", ha concluso Arturo ai microfoni di Inter TV.