Inter, orgoglio Vidal: “Non siamo al Mondiale, ma il Cile si rialzerà. E’ questo il nostro…”

La delusione è tanta, ma non è da meno la voglia di rialzarsi in fretta e riprovarci, con tenacia e determinazione. Con la grinta propria di un popolo fiero, capace di rimarginare le proprie ferite. Il Cile ha fallito, come l'Italia, la qualificazione ai mondiali in Qatar, ma il messaggio di Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, è un concentrato di orgoglio e carica per il futuro. Ecco le sue parole: