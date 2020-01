Repubblica: “Juve, Paratici preoccupatissimo dall’idea Vidal-Inter a tal punto che…”

Tra Inter e Juventus sono già iniziate le schermaglie di mercato. Da Eriksen a Kulusevski finendo con Pogba. Secondo Repubblica, però, dal fronte bianconero traspare preoccupazione per un giocatore in particolare.

“Paratici è preoccupatissimo dall’idea che Vidal possa finire a Milano, e sta brigando perché non accada: è l’ultima storia di dispetti e sospetti dopo un’estate dove i due club si sono scornati su Lukaku e Icardi (Marotta si è rilassato soltanto quando ha avuto la certezza matematica che Maurito sarebbe andato a Parigi) e su Ramsey e Godin, e prima di un’altra in cui si strapperanno a morsi Tonali e Chiesa, oltre che Eriksen e Pogba. Valgono anche i dispetti indiretti. Nel giugno scorso, Paratici ha mandato Spinazzola alla Roma e strapagato Luca Pellegrini, con plusvalenza reciproca, per evitare che i giallorossi fossero costretti, in chiusura di bilancio, a dare Dzeko all’Inter. E se la Juve riuscirà a prendere Emerson Palmieri dal Chelsea inibirà il passaggio di Marcos Alonso all’Inter, perché gli inglesi non possono privarsi di entrambi i loro terzini sinistri. I campionati li si cerca di vincere anche così. Mettendo bastoni tra le ruote”.

Intanto, sempre su Vidal, dalla Spagna non arrivano buone notizie per l’Inter