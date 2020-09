MD – Vidal, Barça in difficoltà: partirà settimana prossima. Ok Inter, ma c’è una priorità

Mundo Deportivo torna a parlare di Arturo Vidal. Lo fa in un articolo in cui si parla dell’obiettivo numero uno del Barcellona: le cessioni. E proprio per accelerare l’addio dei giocatori considerati non importanti per il progetto di Koeman si parla di una cessione imminente del cileno e di Luis Suarez.

Secondo fonti vicine al Barcellona i due potrebbero lasciare il club catalano la prossima settimana. E il giornale sul centrocampista atteso da Conte aggiunge: “Il contesto economico continua a impedire la sua partenza. In Italia si parla di ‘Ok’ all’Inter, ma Vidal rimarrebbe fermo nella sua intenzione di volere che il Barça gli versi l’ultimo anno di contratto in essere ed esige una serie di bonus già maturati secondo il giocatore. Per questo avrebbe portato il caso davanti all’Assocalciatori spagnola”.

(Fonte: Mundo Deportivo)