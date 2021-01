Non un buon inizio di 2021 per Arturo Vidal. Il cileno, titolare nell’Inter contro il Crotone prima si perde Zanellato in occasione del vantaggio ospite e poi causa il rigore del 2-2 della formazione di Stroppa. Dinamica molto simile al fallo da rigore contro il Real Madrid.

Come sottolinea Opta: “Arturo Vidal è l’unico giocatore dell’#Inter ad aver commesso almeno due falli da rigore in questa stagione considerando tutte le competizioni. Imprudente”.