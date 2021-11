Vidal, le cifre reali del contratto. “9,5 mln nel 2022-2023, ma c’è una clausola pro Inter”

Le cessioni di Hakimi e Lukaku in estate rientrano nella nuova politica di Suning per l'Inter di abbassamento dei costi

Le cessioni di Hakimi e Lukaku in estate rientrano nella nuova politica di Suning per l'Inter: l'obiettivo era e resta abbassare i costi (506 mln attualmente) e proprio per questo è da monitorare anche il monte ingaggi. Uno in particolare è sotto la lente di ingrandimento e riguarda Arturo Vidal.