L'esterno dell'Inter ha rinnovato fino al 2027 e ha girato un video nella sede nerazzurra intonando il coro dei tifosi
Federico Dimarco ha rinnovato con l'Inter fino al 2027. Il club nerazzurro ha annunciato ufficialmente il prolungamento di contratto dell'esterno e il giocatore ha girato un video nella sede interista intonando il famoso coro della Curva Nord: "Te l'ho promesso da bambino..."
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