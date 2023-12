VIDEO/ Tiki-Taka Inter: il gol di Thuram arriva dopo 23 passaggi di fila

Tra i tre, è forse quello più sottovalutato. Perché il tap-in di Thuram è gesto tecnico meno pregevole rispetto a quelli di Calhanoglu e Barella per i primi due gol dell'Inter a Napoli, ma merita ugualmente una sottolineatura per un altro motivo. L'azione che ha portato al tris nerazzurro è una vera e propria ragnatela di passaggi. Così i nerazzurri hanno stordito la difesa avversaria, creando le condizioni per colpire con il diagonale di Cuadrado a pescare il compagno in area di rigore.