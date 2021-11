Vieri: “L’Inter è forte e ha una grande panchina. Barella, che qualità! Calhanoglu? Dal campo…”

Nel corso della BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato della vittoria dell'Inter contro l'Udinese

Nel corso della BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato della vittoria dell'Inter contro l'Udinese. L'ex attaccante nerazzurro ha visto la gara a San Siro insieme a Nicola Ventola: "L'Inter bene bene domenica, non c'è partita, sono forti. Possono fare gol subito, o dopo un'ora, dopo mezzora. Poi sullo 0-0, mancano 35 minuti e ci sono Sanchez che si scalda, Dimarco che si scalda, Lautaro, Vidal, giocatori che li metti e fanno gol. Ha una grande panchina l'Inter, sono forti".

"Quando ha fatto il primo gol la partita è finita, potevano fare gol nel primo tempo e invece lo hanno fatto nel secondo tempo. Barella ha qualità, tecnica, sembra che giochi in surplace. Calhanoglu non ha fatto male come uno può pensare, dal campo lo vedi". Vieri torna poi sul rigore assegnato alla Juve per il fallo di Dumfries su Alex Sandro: "Il fallo di Dumfries l'arbitro l'ha visto, c'è stato un contatto ma lieve. Invece lo ha chiamato il VAR, non capisco quello: se l'arbitro dice gioca gioca, perché viene chiamato".