Vieri: “Napoli-Inter, dico 50% a testa. Nerazzurri bellissimi, Lautaro-Thuram straordinari”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Christian Vieri ha parlato della finale di Supercoppa tra Inter e Napoli in programma questa sera. Per l'ex attaccante nerazzurro non c'è una favorita per la vittoria finale: "Ci sono le finali che non hanno favoriti: perché questa Inter qua è bellissima, l’ha dimostrato anche con la Lazio, ma il Napoli ha vinto uno scudetto e ce lo siamo goduti. Certo, è andato via Spalletti, è un’altra cosa: ma io dico 50% a testa".