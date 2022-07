Vieri: “Lukaku sposta più di Di Maria. Attesa Dybala. Futuro Lautaro, sono sicuro che…”

Romelu Lukaku torna all’Inter, Angel Di Maria è atteso alla Juventus. Così Bobo Vieri ha commentato le due piste di mercato e non solo

Romelu Lukaku torna all’Inter, Angel Di Maria è atteso alla Juventus. Così Bobo Vieri a La Gazzetta dello Sport ha commentato le due piste di mercato e non solo: «Questo è il mercato oggi: ci stava, è successo. Per fortuna, aggiungo: per il campionato italiano è un gran bene, sono due giocatori straimportanti».