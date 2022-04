Wanda risponde alle insinuazioni su Icardi: “Odio dover smentire pubblicamente questa cosa”

Arriva puntuale la smentita di Wanda dopo le accuse di una giornalista argentina su chi gestisca le trattative e l'immagine del calciatore

Wanda Nara ha risposto con toni piuttosto accesi alla giornalista Karina Iavícoli, che l'aveva accusata di avere mentito sul fatto di essere l'agente e unico rappresentante di Mauro Icardi. Secondo Karina ad occuparsi dei contratti e dell'immagine del calciatore sarebbero altre persone. La risposta di Wanda non si è fatta attendere: «Odio dover parlare pubblicamente e negarlo, ma in questo caso lo faccio perché l'ho già letto sui giornali di Parigi e anche in Italia, proprio oggi. Non so chi l'abbia detto, se fosse un conduttore, un giornalista o chi fosse, ma ovviamente dato che siamo argentini, tutto quello che esce in Argentina, qui viene preso come per oro colato". La moglie di Mauro Icardi ha assicurato che in Europa credono fermamente a tutto ciò che si dice di loro in Argentina e non controllano le informazioni. "Siamo argentini e loro pensano di avere tutte le informazioni vere ma a volte non è così, purtroppo: perché a volte non le verificano".