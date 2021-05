Young: “Inter, periodo incredibile. Se vogliono accordo si trova. Ma c’è la pandemia e…”

Il giocatore parla del suo futuro ed elogia il suo compagno di squadra Romelu Lukaku

Ashley Young non ha mai compreso la decisione del Manchester United di vendere Romelu Lukaku. Acquistato dall'Everton nel 2017, Big Rom è rimasto a Manchester solo per due stagioni prima di cederlo all'Inter. In nerazzurro il belga ha numeri da record (61 gol in 92 partite), è stato decisivo per la conquista dello scudetto ed è uno dei beniamini dei tifosi nerazzurri. "L'ho detto all'epoca, non riuscivo a capire la decisione di vendere Lukaku", ha detto Young a Sky Sports. "Romelu ha dimostrato che molte persone si sbagliavano, ha lavorato duramente. Si diceva che fosse sovrappeso e non potesse fare questo o quello. Ha battuto record e ha fatto la storia in Italia, è stato incredibile per il club. Per me è stato fantastico anche in Premier League, uscire e affrontare un'altra sfida, credo sia stata la scelta giusta per lui. Merita tutti i complimenti che sta ricevendo".