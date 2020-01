FCIN1908 / Inter-Young, ci siamo: l’inglese arrivato in sede per la firma

Manca poco, poi Ashley Young sarà a tutti gli effetti e ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, presente sotto la sede del club nerazzurro con un proprio inviato, il calciatore inglese è arrivato nella sede di viale della Liberazione per porre la propria firma sul contratto che lo legherà alla nuova società. A breve, dunque, dovrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento del 34enne laterale dal Manchester United. Il primo acquisto per Conte in questo mercato di gennaio si chiama Ashley Young.