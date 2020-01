Young primo botto per Conte. Accordo totale, fumata bianca a metà settimana: l’Inter spera di…

Mentre la trattativa per Eiksen va avanti a passi spediti, in casa Inter presto potrebbe già piazzare il primo colpo. Per Conte c’è un altro rinforzo in arrivo dalla Premier League: si tratta di Young che ormai si è promesso ai nerazzurri.

“Ashley Young è il calciatore più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Gli ingredienti ci sono tutti, la tavola è apparecchiata per l’inglese in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, dovrebbe arrivare la fumata bianca. Young ha già detto sì da giorni alla proposta nerazzurra: Marotta e Ausilio gli hanno garantito un accordo di un anno e mezzo, fino al giugno 2021, per un ingaggio da 3 milioni netti e stagione. In Inghilterra hanno accostato l’esterno a Lazio, Aston Villa e Crystal Palace, ma gli interessamenti non trovano conferma. Il sì di Young alla proposta di Conte è totale, l’ha già comunicato a Solskjaer e al plenipotenziario Woodward, tanto da spingere per non essere convocato nella partita di due giorni fa con il Norwich”, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Per la definizione della trattativa si aspetta solo che il Manchester, ormai già al corrente dell’interesse dell’Inter, dia il via libera. Probabile che avvenga a metà settimana, gli intermediari sono al lavoro ormai da prima del match di Napoli sulla possibilità. Marotta e Ausilio si aspettano che lo United liberi senza problemi il calciatore. C’è la speranza, da parte nerazzurra, che lo United conceda il cartellino gratis al suo (ormai ex) capitano. Possibile, in seconda battuta, che sia necessario pagare un indennizzo minimo al Manchester. Trovata la quadratura, Conte potrà abbracciare l’esterno, una necessità tecnica dovuta al fatto che Asamoah non dà ormai più le giuste garanzie all’allenatore. La candidatura di Marcos Alonso, la prima presa in considerazione dall’Inter, non si è resa praticabile a causa della valutazione altissima del Chelsea. Da lì l’idea Young. Che poi aprirà le porte alla cessione di Dimarco”, aggiunge il quotidiano.