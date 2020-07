Intervistato da Sky Sport nella pancia del Bentegodi prima di Hellas Verona-Inter, Ashley Young, laterale nerazzurro, ha presentato così l’importante match che attende la squadra di Antonio Conte, vogliosa di riscattarsi dal ko di San Siro contro il Bologna:

“Dobbiamo guardare avanti e giocare partita per partita e cercare di arrivare più in alto possibile per colmare il gap. Il mio compleanno? Chiedo solo i tre punti“.

(Fonte: Sky Sport)