Youth League / Inter-Sheriff, pagelle: Casadei fuori categoria, attacco spuntato

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Sheriff, Youth League: i nerazzurri vincono, ma la prestazione non è delle migliori

Fabio Alampi

L'Inter di Chivu vince 2-1 contro lo Sheriff e si porta al comando del girone D di Youth League. Ancora in gol Casadei, al quinto centro stagionale.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Rovida 6 Pomeriggio da spettatore, lo Sheriff non calcia mai in porta. Gli avversari segnano in mischia, lui non può nulla.

Zanotti 6,5 Ordinaria amministrazione, controlla la fascia destra senza strafare.

Hoti 6,5 Lo Sheriff è poca cosa in attacco. Propizia il gol del raddoppio.

Fontanarosa 6,5 Comanda senza problemi la linea difensiva, nel finale scala sulla sinistra.

F. Carboni 7 Spinta costante sulla sinistra, nel primo tempo quando i compagni non sanno cosa fare vanno da lui. Mette sulla testa di Casadei il pallone dell'1-0. (dal 28' st Cortinovis 6 Minuti finali, a giochi ormai fatti)

Casadei 7,5 Giocatore fuori categoria. Quinto gol stagionale fra campionato e Youth League, pericolo costante sui palloni alti. Nel mezzo anche giocate di qualità e grinta da autentico mediano.

Sangalli 7 Sempre al posto giusto al momento giusto.

Fabbian 6,5 Tante buone cose in mezzo al campo. (dal 47' st Bonavita sv)

Owusu 5,5 Prova qualche iniziativa, ma non riesce ad incidere. Tanto fumo, poco arrosto. (dal 1' st V. Carboni 6,5 Entra e dimostra subito personalità )

Iliev 5,5 Da uno come lui ci si aspetta sempre la giocata ad effetto, che però non arriva. Troppo discontinuo. (dal 21' st Nunziatini 6 Mette fisicità in mezzo al campo)

Jurgens 5,5 Svaria su tutto il fronte offensivo, ma non si libera mai per la conclusione. (dal 28' st Curatolo 6 Esordio in Primavera anche per il bomber dell'Under 18. Impatto decisamente positivo: sfiora un gol e fa ammonire un avversario)

Chivu 6 La sua Inter vince e si porta al comando del girone di Youth League, ma la squadra non gioca come vorrebbe e a fine gara si fa sentire con i suoi ragazzi. Ma l'obiettivo qualificazione è ora più vicino.