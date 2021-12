Youth League / Real Madrid-Inter, pagelle: Sangalli si riscatta, Abiuso non basta

Buona prestazione dei nerazzurri, che se la giocano ma devono arrendersi ai blancos: le pagelle di Fcinter1908

Fabio Alampi

Si chiude con una sconfitta per 2-1 sul campo del Real Madrid il girone di Youth League dell'Inter di Cristian Chivu, che termina a pari punti con i blancos ma al secondo posto per gli scontri diretti, venendo così condannata ai playoff per qualificarsi agli ottavi di finale.

Le pagelle di Fcinter1908:

Rovida 6 Non sempre sicuro nelle (poche) occasioni in cui viene chiamato in causa. Forse poteva fare meglio sul secondo gol del Real Madrid.

Dervishi 5,5 Alla prima in assoluto da titolare con la Primavera dell'Inter, è comprensibilmente timido e bada a tenere la posizione. Qualche errore di troppo in fase di appoggio.

Matjaz 6 Qualche sbavatura, ma non sfigura seppur debba giocare sul centro-destra, non l'ideale per un mancino come lui.

Fontanarosa 7 Con le buone e con le cattive, annulla Salazar e comanda la difesa con la solita autorità.

Carboni 6 Peter è un pericolo costante e lo costringe a una gara difensiva, soffre ma non affonda. Mancano però i suoi affondi e i suoi traversoni.

Fabbian 6,5 Sfiora il gol nei primi minuti con un inserimento dei suoi, conferma di trovarsi in un ottimo momento di forma. Sente la fiducia di tecnico e compagni e si vede. (dal 43' st Stankovic sv Benvenuto in Primavera)

Sangalli 6,5 Comincia male, provocando il rigore del Real Madrid. cresce con il passare dei minuti e diventa preziosissimo in fase di copertura. (dal 37' st Owusu sv)

Nunziatini 6,5 Lotta in mezzo al campo e prova qualche sganciamento offensivo, nella ripresa migliora ulteriormente. (dal 23' st Grygar 6 Porta ossigeno in mezzo al campo, senza particolari lampi)

Casadei 6,5 Qualità e intelligenza tattica, questa volta qualche metro più avanti. Da una sua punizione velenosa nasce il gol del momentaneo pareggio.

Peschetola 5,5 Si vede poco, e quando ha la palla tra i piedi non è precisissimo. (dal 1' st Curatolo 6,5 Porta dinamismo ed elettricità nell'attacco interista. Si sta meritando la fiducia di Chivu)

Abiuso 7 Solita dose abbondante di lavoro sporco, trova la gioia del gol (il secondo in Youth League) sfruttando l'erroraccio di Pineiro. È l'insostituibile dell'attacco nerazzurro. (dal 23' st Sarr 6 Poche occasioni per mettersi in mostra)

Chivu 6,5 Il percorso in Youth League della sua Inter è più che positivo. Si affida a giovanissimi, fa esordire un altro 2005, peccato per il gol preso nel momento migliore. Ora senza paura ai playoff.