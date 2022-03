Zanetti: “Buon compleanno, Inter! Che meraviglia essere parte del viaggio infinito”

Il messaggio del vicepresidente ed ex capitano nerazzurro nel giorno dell'anniversario di fondazione del club

L'Inter spegne oggi 114 candeline. Una storia di vittorie, gioie e talvolta anche sconfitte, di uomini chiamati a rialzarsi per difendere i colori nerazzurri stampati nel cuore. Tra loro, indubbiamente anche Javier Zanetti, storico capitano (calciatore con più presenze nella storia del club, ndr) prima che vicepresidente della Beneamata. Non è mancato il suo omaggio al club in questo giorno speciale per tutti gli interisti.