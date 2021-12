Zanetti elogia Suning: “Un’Inter con grandi ambizioni? Grazie alla proprietà abbiamo…”

Il vice presidente nerazzurro ha parlato nell'intervista rilasciata a Marca dei meriti che ha la proprietà nei recenti successi del club

Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Marca e ha sottolineato come l'Inter non rinunci alle ambizioni che ogni grande club deve avere. I recenti risultati lo dimostrano e il merito va anche alla proprietà nerazzurra: "Il merito che ha - secondo me - la proprietà per un'Inter che nutre grandi ambizioni?Con i nuovi proprietari abbiamo vinto la Serie A, abbiamo raggiunto la finale di Europa League, siamo tornati agli ottavi di Champions dopo 10 anni. Questo ci ha dato stabilità, qualcosa di fondamentale".