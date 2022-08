Champions, Zanetti: “Barça e Bayern grandi squadre, ma siamo l’Inter. Non abbiamo paura”

Al termine del sorteggio dei gironi di Champions League , Javier Zanetti ha commentato quello dell'Inter che ha pescato Bayern monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. "Girone difficile con due squadre come Bayern e Barcellona che questa competizione la sanno giocare bene, ma noi siamo l'Inter. Anche l'anno scorso quando abbiamo affrontato il Liverpool, la squadra si è dimostrata all'altezza. Dovremo essere al top della forma quando affronteremo queste squadre. La Champions è una competizione di dettagli, noi ce la giocheremo".

"Il 2010? È un bel ricordo che è venuto anche a me, semifinale con il Barça e finale con il Bayern, ma questo è un altro momento. Sono squadre che dobbiamo affrontare al top della forma, noi le prepareremo nel migliore dei modi. Siamo una squadra che stiamo crescendo. È un grande stimolo affrontare grandi squadre. Noi siamo una squadra che vuole dare continuità a quello che stiamo facendo. Non abbiamo paura, ma grande rispetto per entrambe. L'Inter sarà pronta quando dovrà affrontare queste squadre".