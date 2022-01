Zanetti: “Inter vuole essere protagonista. Contento di Lautaro: oggi è…”

Le parole del vicepresidente nerazzurro: "La squadra ha una mentalità che la porta a voler essere sempre protagonista. Ha un'identità molto chiara"

Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del portale argentino Pagina12. Queste le sue parole sul momento della squadra nerazzurra: "Diciamo che è un momento importante. Siamo riusciti a vincere il campionato l'anno scorso e recentemente la Supercoppa. Ciò è dovuto all'ottimo lavoro del nostro allenatore e a un gruppo di giocatori che si impegna molto. Tutti i componenti, squadra, dirigenti e tifosi hanno formato un connubio fortissimo che ci ha portato ai suddetti successi e a continuare a lavorare nel migliore dei modi in questa stagione. La squadra ha una mentalità che la porta a voler essere sempre protagonista. Ha un'identità molto chiara e tanta personalità per superare i momenti difficili".

"La ​​verità è che sono molto contento di Lauti, perché quando l'abbiamo acquistato avevamo una visione che non era focalizzata sull'immediato, ma piuttosto su ciò che avrebbe potuto dare nei prossimi tre o quattro anni. È cresciuto molto e questo è il suo merito perché vuole sempre migliorare. Ha guadagnato poco a poco un posto importante in squadra e oggi è un punto di riferimento per i tifosi e per i suoi compagni di squadra. Mi rende felice anche come argentino perché vedo quel livello anche in Nazionale".