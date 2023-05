Zanetti: “Italiane in finale? Fondamentale, serve continuità. Thiago Motta? Lo conosco e…”

Javier Zanetti fa il punto della stagione in un'intervista al portale di intrattenimento Planetwin365.news. Il vicepresidente nerazzurro è partito dalla stagione del Napoli: «Bisogna fare loro grandissimo applauso per aver disputato fin dall'inizio un campionato incredibile. E' un gruppo che voleva essere protagonista in questa stagione e lo ha dimostrato in ogni singola partita, hanno conquistato con pieno merito il titolo. Sono contento anche per il Bologna e per Thiago Motta, che è stato un mio compagno. Conosco le sue grandi qualità come uomo e quanto può insegnare ai suoi ragazzi, il modo di giocare della squadra rispecchia pienamente ciò che lui interpretava come giocatore».