CorSera – Oriali, Zhang irritato dal messaggio di Zanetti. “Anche Javier in discussione”

Javier Zanetti aveva pubblicato su Instagram un messaggio di solidarietà per Oriali, licenziato dall'Inter: Zhang non ha gradito

Nella serata di ieri, l'Inter ha reso noto di aver sollevato dall'incarico di Team Manager della prima squadra Gabriele Oriali. Il vice-presidente Javier Zanetti ha pubblicato sui social un messaggio di solidarietà che non è stato particolarmente apprezzato dalla proprietà.

"Il licenziamento del manager e un comunicato di solidarietà espresso a caldo dall'ex capitano dell'Inter del Triplete, Javier Zanetti, oggi vicepresidente, apre un altro fronte di polemica", commenta infatti il Corriere della Sera che poi aggiunge: "Parole che non sono piaciute alla proprietà della società nerazzurra, impegnata in una difficile operazione di ristrutturazione finanziaria. Ora anche il vicepresidente potrebbe essere messo in discussione".