Zanetti: “Per vincere serve essere forti anche fuori dal campo. Inter, ecco i miei obiettivi”

Le parole del vice presidente nerazzurro: "Per svolgere al meglio il mio nuovo ruolo mi dovevo preparare in maniera adeguata"

Intervistato da L'Economia, supplemento del Corriere della Sera, Javier Zanetti ha parlato del suo ruolo di vice presidente dell'Inter e di quali siano i requisiti necessari per svolgere al meglio questa mansione: "Ora vincere, per me, significa far crescere il club in termini economici e sociali, per poi investire sulla parte sportiva. Ora sto lavorando sullo sviluppo del brand, con un focus sulle relazioni internazionali. In questi anni mi sono accorto che per vincere in campo bisogna costruire una squadra di dirigenti forti anche fuori dal terreno di gioco. E non si tratta soltanto di competenze, ma anche di valori e mentalità".

"L'Inter per me è famiglia e, per svolgere al meglio il mio nuovo ruolo, mi dovevo preparare in maniera adeguata. Così ho deciso di intraprendere un percorso in Sda Bocconi, iscrivendomi all'Executive Coaching in Management dello sport, con l'obiettivo di ampliare la mia visione calcistica e contribuire al bene del club. In Bocconi ho avuto una grande possibilità: vedere il calcio con un'altra prospettiva. Oggi l'espressione chiave per me è "creare alleanze" che possano aprire opportunità per far crescere l'Inter".