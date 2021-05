Zanetti: “Questo scudetto vale tantissimo: è frutto del lavoro di Conte e squadra”

Le parole del vice presidente dell'Inter Javier Zanetti sulla vittoria dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte

"Il calcio ha risonanza importantissima perché è molto seguito. Dobbiamo cercare di trasmettere messaggi fondamentali per la sostenibilità. Mi viene in mente il Tottenham che in passato ha fatto uno stadio sulla sostenibilità ambientale. L’Inter è riconosciuta dalle Nazioni Unite come una società che si occupa di sostenibilità sociale, attraverso tanti progetti in tanti paesi del mondo. Come vice presidente mi sento orgoglioso perché non contano solo i risultati sportivi. Abbiamo appena vinto lo scudetto, che sicuramente ci rende felici, però ci rendono felici anche tutti questi progetti, perché la società ha una visione a 360°, non solo nel lato sportivo".