Inter, Zanetti: “Scudetto speciale che resterà nella storia. Conte e il suo staff…”

Primo Scudetto da vice presidente dell'Inter per Javier Zanetti, che sa bene cosa significhi tagliare un traguardo di questo tipo

Primo Scudetto da vice presidente dell'Inter per Javier Zanetti, che sa bene cosa significhi tagliare un traguardo di questo tipo con i colori nerazzurri: "Questo tricolore ha un sapore speciale - ha commentato ai microfoni di Inter TV -. Il Mister, lo staff, tutti questi ragazzi hanno scritto una pagina importantissima del nostro Club. E lo hanno fatto meritatamente, con un lavoro straordinario nonostante le tante difficoltà".

Non poteva mancare un pensiero per i tifosi nerazzurri: "Speriamo di ritrovarli presto qui a San Siro, mi auguro già dalla prima partita della prossima stagione. Loro si meritano di festeggiare insieme a tutti noi. Il merito di questa squadra è di aver superato tutte le difficoltà credendo nel lavoro. Non hanno mai mollato, avevano un obiettivo. Conte e il suo staff hanno portato una cultura del lavoro che ha permesso questi ragazzi a vincere un campionato che resterà nella storia. I numeri parlano chiaro con un girone di ritorno straordinario, è meritatissimo".