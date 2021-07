Zanetti: “Triplete da sogno”. Poi il quiz sull’Inter perfetta tra Messi, CR7 e Mbappé

Le parole dell'ex capitano nerazzurro nel salotto di Contacto Deportivo tra Inter, nazionale argentina e non solo:

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, torna sulla vittoria del Triplete con José Mourinho in panchina e non solo. In un’intervista concessa a Contacto Deportivo, l’argentino ha ripercorso le tappe principali della sua carriera in nerazzurro: “Sono arrivato molto giovane all'Inter, nel ’95, e ho fatto tutta la mia carriera nello stesso club. Ho vissuto tanti momenti positivi, se me ne chiedi uno in particolare dico la finale di Champions League. Ho coronato un sogno, l'Inter è l'unico club italiano ad aver conquistato il Triplete. Essere il capitano di quella squadra e aver il privilegio di riportare la Coppa a Milano fu una cosa importante per la storia del club e soprattutto per la felicità dei nostri tifosi".