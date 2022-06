Zaniolo, Inter aspetta: 7,5 milioni pronti a entrare nelle casse con la sua cessione

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. E l'Inter aspetta, forte di una clausola sulla rivendita

E come spettatrice interessata c'è anche l'Inter. I nerazzurri vantano una clausola che garantisce loro il 15% della cifra incassata dalla Roma. Nel caso in cui i giallorossi ottenessero una valutazione di 50 milioni, 7,5 milioni entrerebbero nelle casse nerazzurre. Inter in attesa, la cessione di Zaniolo potrebbe fruttare soldi utili per il mercato.