Zapata, Inter avvisata: l’Atalanta apre alla cessione, ma servono 50 milioni

L'attaccante colombiano piace ai nerazzurri per l'eventuale dopo Lukaku, ma la sua valutazione resta importante

Fabio Alampi

Tra i nomi presi in considerazione dall'Inter per sostituire il partente Lukaku c'è anche Duvan Zapata: l'attaccante colombiano, per caratteristiche fisiche, viene considerato dalla dirigenza nerazzurra l'elemento ideale per sopperire all'addio del bomber belga. Tuttavia, per convincere l'Atalanta, i 40 milioni di euro di cui si parla negli ultimi giorni potrebbero non bastare. Così scrive Tuttosport:

"L'operazione che potrebbe portare Duvan Zapata alla corte di Simone Inzaghi a vestire la maglia dell'Inter è qualcosa di molto più recente. Il colombiano, classe 1991, è un punto di riferimento importante per il gruppo di Gasperini , ma da quanto trapela non è considerato affatto incedibile: la forza dell'Atalanta negli ultimi anni è stata quella di sapersi rigenerare sempre anche dopo partenze eccellenti (cessione di Gomez in primis), e se da un lato ci sono certezze che i tifosi non possono ignorare (Zapata con 66 gol è il secondo miglior marcatore della storia nerazzurra dietro a Doni), dall'altra è chiaro che un'offerta da 50 milioni più bonus spariglierebbe le carte in modo decisivo".

Vendere per migliorarsi

"Il punto di partenza per ogni valutazione è semplice: l'Atalanta non ha nessuna necessità di vendere per sistemare i conti e il bilancio. L'apertura alla partenza di Zapata è legata ad una precisa scelta strategica dei bergamaschi che evidentemente vedono questa operazione come un'occasione importante per migliorarsi (è il mantra ripetuto anche dall'Amministratore Delegato Luca Percassi in una recente intervista), monetizzando al meglio la partenza di un giocatore che ha dato tanto alla causa in favore di un nuovo acquisto su cui Gasperini possa lavorare per mantenere l'Atalanta ai vertici del calcio italiano".