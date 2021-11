Zapata, la forte tentazione Inter e il no finale: tutti i motivi dietro la scelta

Tutta la verità sul no dell'attaccante colombiano all'Inter durante la scorsa estate: è andata così la trattativa

Duvan Zapata è stato davvero tentato dall’Inter la scorsa estate, dopo l’addio di Romeu Lukaku. Lo ha svelato lo stesso giocatore nelle scorse ore: “L’Inter mi ha tentato, ma sono stato contento di rimanere a Bergamo”. Come svelato dal sito grandhotelcalciomercato.com di Gianluca Di Marzio, “Duvan ha preferito restare alla corte di Gasperini dove condivide il ruolo di centravanti con il connazionale Muriel. Amici, oltre che compagni di ruolo e reparto. Zapata ha scelto l’Atalanta nonostante fosse la prima scelta per l’attacco di Inzaghi. Caratteristiche simili a Lukaku e una somiglianza anche fisica che sarebbe servita a non far rimpiangere il centravanti belga volato a Londra. Decisivo ai fini della trattativa è stato anche il fatto che l’Atalanta non ha trovato un sostituto adatto e non ha potuto quindi lasciare andare il suo centravanti”, si legge.