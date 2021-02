Zazzaroni: “Da oggi Conte è un po’ più interista, reciso il cordone ombelicale. È un’idiozia…”

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni dice la sua sull'acceso scambio verbale tra Antonio Conte e Andrea Agnelli

"Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore della Juventus. Le certezze finiscono qui. Passo alle ipotesi: non era la prima volta che Antonio affrontava da ex la Juve di Andrea Agnelli. Presumo pertanto che a scatenare la sua reazione (il dito medio mostrato per ben due volte ai dirigenti) debba essere stato qualcosa o qualcuno insopportabilmente provocatorio: considerate sufficienti le parole che Bonucci ha pronunciato quando il tecnico ha contestato una decisione di Mariani («rispetto per l’arbitro»)? Io no: le rubrico sotto la voce “futili motivi”. Che abbia ricevuto offese intollerabili?".