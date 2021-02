Zazzaroni: “Inter, che Bc Partners si sia defilata non è una buona notizia. Significa che…”

“Il fatto che Bc Partners si sia tirato indietro non è una buona notizia per l’Inter. Significa che, dopo aver fatto la due diligence, cioè la revisione dei conti della società nerazzurra, si è resa conto che la richiesta di Suning e degli Zhang è una richiesta fuori dai parametri di mercato”. Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato a Tiki Taka lo stop alle trattative tra Bc Partners e Suning per l’ingresso nel pacchetto azionario dell’Inter.