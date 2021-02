Zazzaroni: “Tamponi, doppio rischio Lazio. Può perdere a tavolino con la Juve”

Così Ivan Zazzaroni, ospite a Tiki Taka, è intervenuto sul caso tamponi in casa Lazio. I biancocelesti rischiano in termini di punti

"C'è anche la Procura della Repubblica che si è attivata. Il rischio per la Lazio c'è. Rischio penalizzazione? No, il rischio è doppio. Il rischio è anche sulla partita contro la Juve, che la Lazio possa perdere a tavolino". Così Ivan Zazzaroni, ospite a Tiki Taka, è intervenuto sul caso tamponi in casa Lazio.