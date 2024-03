Poco convincenti Dumfries, puntato ripetutamente da Sam Lino, Micki e Barella, presi in mezzo a più riprese: Nico si è però fatto notare nel momento in cui ha completato un bel movimento d’attacco servendo l’assist a Dimarco. Eccezionale è stata esclusivamente la prova di Sommer che in almeno tre occasioni ha tenuto in vita la squadra. Anche un palo l’ha aiutato. Questa volta, però, non è uscito vincitore dai rigori e non per colpa sua.