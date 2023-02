Zazzaroni: “Lukaku a 20 mln lo tengo sempre. Non tutti trovano Kvara. E Inzaghi…”

"Io Lukaku lo tengo tutta la vita. Lo terrei a 20 milioni a 30 anni, non lo avrei comprato a 115. Il discorso è che se togli Lukaku, Dzeko ne ha 37 devi comprare due attaccanti. Non tutti riescono a trovare Kvara. Io sono per tenere gli allenatore per almeno 2-3 anni, se puoi anche fare mercato. Il ritorno di Lukaku ha modificato il mercato dell'Inter. Inzaghi va valutato per il lavoro fatto nei due anni, non solo per quest'anno".