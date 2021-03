Zazzaroni: “Noi anti-interisti? Impazzisco! Lukaku? Tutto vero. Mai visti colleghi che…”

Zazzaroni conferma la notizia lanciata dal Corriere dello Sport secondo cui l'Inter non avrebbe rispettato le scadenze per il pagamento di un bonus legato al trasferimento di Lukaku

La notizia lanciata dal Corriere dello Sport secondo cui l'Inter non avrebbe rispettato le scadenze per il pagamento di un bonus legato al trasferimento di Romelu Lukaku , ha sollevato non poche polemiche. Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , risponde duramente a chi ha messo in dubbio la veridicità della notizia.

"Ho visto una cosa che mi ha inorridito, ho visto una smentita contro terzi e non mi capitava dal 1492. È una smentita inutile, non faccio nome e cognome perché rispetto i colleghi a differenza di qualcun altro. la storia di Lukaku è assolutamente vera, per il Manchester United l'Inter è inadempiente in questo momento, ma è normale che sia così, poi si metteranno d'accordo. Hanno bloccato i pagamenti. Perché dobbiamo essere tacciati di essere anti-interisti quando sappiamo di fare informazione. Ho la coda di paglia in questo caso, devo dare delle spiegazioni e le do. Noi cerchiamo di fare informazione, ma quando vedo che qualcuno smentisce una nostra notizia, peraltro vera, io divento matto. Mai visto in 40 anni una cosa del genere".