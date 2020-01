Zazzaroni: “Politano, difendo la Roma. Inter non si è comportata bene. Fai figuracce se…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del mancato passaggio di Matteo Politano alla Roma: “Surreale. Difendo la Roma, è stata l’Inter a non comportarsi bene. Se induci dubbi sulle condizioni fisiche di un calciatore o hai delle certezze o fai figure. Se non finisce a Roma, va a Napoli. Mourinho? Quando si sente un po’ stretto da altri sul mercato fa il Mourinho. Lui è così, sono gli imitatori di Mourinho che non ci piacciono”.