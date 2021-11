Zenga: “Gol Calhanoglu? Sassata, non ciabattata. Il portiere non ha colpe”

Le parole dell'ex estremo difensore nerazzurro sul gol che ha sbloccato la gara ieri sera al Penzo

Walter Zenga, in collegamento con Sky Sport nel post Venezia-Inter, ha commentato l'episodio del gol di Calhanoglu e risposto su eventuali responsabilità di Romero nella circostanza. Queste le sue parole: "Per voi è sempre colpa di portieri e allenatori. Calhanoglu calcia praticamente da fermo, la palla rimbalza proprio davanti alla mano del portiere. Diamo merito a chi tira. Non è una ciabattata, ma una sassata".