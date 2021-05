Zenga: “L’Inter ha stravinto. Conte resti per vincere in Europa e diventare come Mourinho”

Ospite d'eccezione nell'ultima puntata di Tiki Taka. In collegamento con la trasmissione Mediaset, è intervenuto infatti anche Walter Zenga

SCUDETTO STRAVINTO - "Per me l'Inter non ha vinto, ha stravinto. Il festeggiamento dei tifosi è dovuto al fatto che hanno avuto tante amarezze in questi anni. A mio avviso non avrebbe vinto senza l'apporto di Conte. E' stato paragonato ai più grandi, come Mourinho, Herrera, Trapattoni. Quello che manca ad Antonio è solo un trofeo europeo. Dovrebbe continuare all'Inter per provare a vincere un trofeo europeo. Allora sì che potrebbe mettersi di fianco agli altri. Conte tifoso juventino? Anche Trapattoni lo era, ma nessuno ha mai detto nulla".