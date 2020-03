Zhang, sui social diventa “Il mio presidente”. E c’è anche chi non tifa Inter e applaude

C’è caos attorno alla Serie A dopo i rinvii delle ultime partite. Domani in Lega si terrà un’assemblea straordinaria per cercare di trovare un accordo, ma l’Inter è orientata a rifiutare la proposta di far slittare Inter-Sassuolo e di giocare Juve-Inter lunedì sera. Nella tarda serata di ieri, dopo le parole di Marotta contrario al big match coi bianconeri il 9 marzo, sono arrivate anche le forti dichiarazioni del presidente Steven Zhang che ha attaccato il presidente della Lega Dal Pino.

I social, ovviamente, non sono rimasti a guardare: #Zhang è entrato subito nelle tendenze di Twitter e i tifosi nerazzurri si sono schierati al fianco del loro presidente.

Tifosi nerazzurri che vedono Zhang come “Il mio presidente” e applaudono le dure parole del numero uno nerazzurro. Ma c’è anche chi non è nerazzurro e approva il pesante sfogo social del presidente dell’Inter: