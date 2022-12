Argentina campione, Zhang celebra Lautaro: “In cima al mondo!”

L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. La squadra di Scaloni, dopo una partita leggendaria, batte la Francia

L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. La squadra di Scaloni, dopo una partita leggendaria, batte ai rigori la Francia. Grande gioia anche, ovviamente, per Lautaro Martinez, visibilmente commosso dopo il fischio finale. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha celebrato così sui social l'attaccante nerazzurro: "In cima al mondo".