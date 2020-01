Coronavirus, Zhang cita Bryant e pensa alla Cina: “2020 finora difficile ma sappiamo che…”

Importante iniziativa quella dell’Inter che si è impegnata attivamente per aiutare il popolo cinese che in queste settimane sta fronteggiando il Coronavirus. Steven Zhang e la società nerazzurra hanno donato300mila maschere per uso medico a Wuhan per dare sostegno alla popolazione e alle autorità locali. Con un post su Instagram, il presidente nerazzurro ha un messaggio per la Cina e cita un grande sportivo come Kobe Bryant: “Il 2020 non è stato facile per molti finora. Ma sappiamo che le sfide fanno sempre parte della vita. Dipende da come reagiamo e li conquistiamo insieme. Siamo fratelli del mondo”. Poi la frase del campione dell’NBA deceduto nei giorni scorsi: “Tutto ciò che è negativo – pressione, sfide – è un’opportunità per me di crescere“, ha scritto Steven Zhang.