Zhang, complimenti a Inzaghi. “Rinnovo? La decisione. E per la cessione delle quote…”

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è rientrato venerdì in Italia e ha cenato ieri con la squadra, Inzaghi e la dirigenza

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha cenato ieri con la squadra, Inzaghi e la dirigenza. "Zhang ha salutato i giocatori uno a uno e ha abbracciato Inzaghi, con il quale si è complimentato «per il bellissimo percorso fatto finora e per come si è inserito». L'allenatore dal canto suo ha ribadito la soddisfazione per essere stato scelto e per essere all'Inter. Rinviato ai prossimi giorni (in sede) il dialogo per il rinnovo dei contratti dei dirigenti. Non sono previsti colpi di scena: resta da capire se Marotta, Ausilio e Baccin firmeranno fino al 2024 o al 2025", spiega il Corriere dello Sport.

"A Zhang sono stati presentati i nuovi acquisti, con i quali aveva parlato solo telefonicamente, e i membri dello staff. Sorridente e soddisfatto, il presidente ha ribadito quanto gli sia mancato non poter essere presente negli scorsi mesi e per questo, ha sottolineato, di aver fatto «l'impossibile» per venire adesso e assistere alla finale di Supercoppa e al match di stasera. Da domani ha in programma diverse riunioni in sede. Tabù l'argomento cessione delle quote che però in America resta gettonatissimo", continua il quotidiano che poi rimarca come, per il rinnovo di Inzaghi, il discorso sia rinviato a fine stagione.