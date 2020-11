Zhang: “Grande Jiangsu, vittoria è nuovo inizio. Miglior ritorno in termini di investimenti”

Zhang Jindong ha mostrato tutta la sua felicità per la vittoria del campionato cinese da parte dello Jiangsu Suning: «Congratulazioni a tutti per aver vinto il campionato e aver creato una nuova storia di questo club. Tutte le persone di Suning e tutti i fan di Jiangsu sono estremamente orgogliosi di voi. Siete i campioni. Guardando all’andamento del campionato questa è destinata ad essere una grande stagione per la storia del club. Nel contesto dell’epidemia e in mezzo al crudele sistema delle competizioni, tutti i membri del club hanno dimostrato il loro livello eccellente. E poi buone prospettive mentali e tenace spirito combattivo. In 20 partite, hanno ottenuto 10 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. Non siamo la squadra più popolare per vincere il campionato. Non siamo la squadra più promettente e affrontiamo anche fattori difficili. Ad esempio il ritardo e il minor numero di giocatori nelle battaglie chiave, ma siamo sempre motivati», ha scritto in una nota.

«Cinque anni fa, abbiamo rilevato il questo club con la visione di promuovere lo sviluppo del calcio cinese, promuovere la sportività e servire una vita migliore delle persone. Abbiamo investito in infrastrutture, allenatori e giocatori», ha sottolineato.

«La squadra è cresciuta ed è passata in cinque anni dall’essere una squadra di fascia media della Super League cinese a club vincente e questo è il miglior ritorno per Suning in termini di investimenti fatti. Grazie a tutti i membri del club! Questa vittoria non è una fine, ma un nuovo inizio. In futuro, dobbiamo sempre mantenere la volontà di lottare per il primo posto, dobbiamo sforzarci di lavorare per restare a livelli alti, dobbiamo continuare a promuovere lo sviluppo del calcio cinese e dobbiamo continuare a trasmettere alla società lo spirito del duro lavoro e dello sport intraprendente. Infine, congratulazioni al Jiangsu Suning Football Club per aver vinto il campionato cinese della Super League».

(Fonte: voice.hupu.com)