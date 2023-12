Inter, Zhang da Nanchino ribadisce: “Continuare a vincere. Forza Inter sempre”

L’obiettivo principale è quello della seconda stella, anche se l’Europa con il suo prestigio e i suoi incassi bisogna provare a tenersela stretta: Inzaghi — che a gennaio sfiderà ancora Spalletti e Guardiola per il premio Fifa «The Best 2023» — martedì notte ostentava soddisfazione e serenità, ma il suo nervosismo per l’obiettivo sfumato del primo posto e per le (prime) critiche arrivate già nel dopo partita era evidente.

Sotto esame c’è il turnover, che finora è stato la forza dell’Inter, ma nelle due sfide pareggiate contro la Real non ha funzionato fino in fondo. Difficile comprendere l’uscita di Thuram per fare posto ad Arnautovic. L’attacco è corto, perché né l’austriaco né Sanchez danno sufficienti garanzie. E l’Inter ha sofferto anche la scarsa spinta sulle fasce: Inzaghi non cerca alibi, però è un dato di fatto che l’emergenza in difesa, con Bastoni appena rientrato, Pavard, De Vrij e Dumfries ormai prossimi al ritorno, abbia diminuito le opzioni sugli esterni, con Dimarco un po’ scarico e Cuadrado ancora indietro di condizione per poter fare la differenza.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.