Repubblica – Zhang, debiti da 255mln. Inter non coinvolta, ma potrebbe essere solo l’inizio

Zhang ha debiti per 255 milioni di euro. L'Inter, al momento, non è coinvolta direttamente. Ma potrebbe essere solo l'inizio

Nei giorni scorsi, è rimbalzata anche in Italia dalla Cina la notizia della sentenza dell'Alta Corte di Hong Kong, che ha obbligato Steven Zhang, presidente dell'Inter, a versare circa 255 milioni di euro ad alcune società creditrici. Come scrive Repubblica, il club nerazzurro al momento non è coinvolto direttamente, ma potrebbe essere solo l'inizio: