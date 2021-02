Jindong Zhang: “Suning, 2021 anno di svolta. All’incertezza si resiste solo se…”

Il proprietario del gruppo cinese ha parlato a dirigenti e dipendenti degli obiettivi per il 2021 riferendosi soprattutto al mercato degli elettrodomestici

Eva A. Provenzano

In Cina è l'ottavo giorno del capodanno lunare ed è il primo giorno di lavoro per Suning. Per questo il presidente del gruppo, Zhang Jindong, ha tenuto un discorso sulle politiche alle quali l'azienda cinese aderirà nel 2021. Non c'è alcun riferimento all'Inter, ma si riferisce soprattutto alle attività che riguardano la vendita al dettaglio e il modello di business della sua azienda che, come noto, vende elettrodomestici soprattutto.

«Il 2021, perché una varietà di fattori interni ed esterni si sono intrecciati, è destinato ad essere un anno di particolare importanza nello sviluppo di Suning. E sarà anche un punto di svolta nello sviluppo di questo gruppo nei prossimi dieci anni. Solo andando avanti nelle difficoltà possiamo resistere all'incertezza di quanto succede nel mondo. Avere l'opportunità di attuare una ripartenza».

«Nel quarto decennio dalla sua nascita - ha proseguito il numero uno del colosso cinese - Suning continuerà a concentrarsi sui vantaggi. Dare priorità allo sviluppo richiede non solo la determinazione di camminare su una strada larga come se fosse una strada stretta. Ma anche la capacità di camminare su una strada stretta come se fosse una strada larga».

Il sito economico cinese Finance Sina parla del 2021 di Suning e spiega come il gruppo cinese, che è a capo dell'Inter ed è coinvolto in un'operazione per la cessione delle quote della società nerazzurra, apporterà drastici cambiamenti alle sue attività. Charmain Zhang ha sottolineato che la sua azienda dovrà concentrarsi soprattutto sulla vendita al dettaglio, sui servizi agli utenti. Tutte cose che riguardano nel particolare la vendita di elettrodomestici (in aumento in Cina) e i servizi offerti (aumentati del 350% gli incontri con le guide dello shopping nei negozi Suning). Nel 2021 Suning aumenterà gli incentivi azionari e speciali destinati ai dipendenti e ai dirigenti».

Jindong Zhang ha anche aggiunto: «Sarà necessario continuare a costruire l'esercito di ferro di Suning per andare in battaglia nel campo dell'espansione del business, nel lavoro per la costruzione della catena dei rifornimenti. Serve un grosso lavoro di squadra e dovrà rendere al massimo anche il processo di consegna».

(Fonte: finance sina)